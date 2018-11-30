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НКРЕКП знов відтермінувала добове балансування на ринку газу

НКРЕКП знов відтермінувала добове балансування на ринку газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відтермінувала впровадження добового балансування на ринку природного газу до 1 березня 2019 року. Про це повідомила Оксана Кривенко під час засідання НКРЕКП, передає кореспондент УНН.

"Враховуючи необхідність дотримання балансу інтересів усіх учасників ринку й споживачів, ми пропонуємо продовжити термін запровадження добового балансування строком до 1 березня. Протягом грудня використовувати електронні та паперові номінації, з січня-лютого – використовувати виключно електронні номінації в інформаційній платформі", - зазначила Кривенко.

Відповідне рішення прийняли члени комісії.

За її словами, також підприємства зобов’язані пройти тестовий режим, а "Укртрансгаз" має щотижнево звітувати НКРЕКП щодо стану проходження тестування інформаційної платформи, а також щодо її наповнення.

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Водночас учасники ринку підкреслювали, що система не готова до запровадження, оскільки дуже часто дає збій і не дозволяє вносити дані. На думку окремих учасників ринку, ця платформа має працювати в тестовому режимі ще протягом року.

Перед початком засідання керівник регулятора зазначила, що недостатня готовність інформаційної платформи оператора ГТС або неможливість користування нею створює ризики стабільного проходження опалювального сезону.

"Ми не маємо права допустити такі ризики в умовах оголошеного воєнного стану та проходження опалювального періоду", - наголосила Кривенко.

Нагадаємо, у ПАТ “Укртрансгаз” заявили, що газовий ринок України не готовий до впровадження добового балансування газу з 1 грудня цього року, тому звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відтермінувати добове балансування до кінця опалювального сезону.

28 вересня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відтермінувала впровадження добового балансування на ринку природного газу до 1 грудня 2018 року.

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