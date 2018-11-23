Важливе рішення НКРЕКП: суми у платіжках за газ зменшаться

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення, яким заборонила операторам газорозподільних мереж проводити донарахування в платіжки за природний газ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Оксана Кривенко, передає УНН.