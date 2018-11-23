Важливе рішення НКРЕКП: суми у платіжках за газ зменшаться
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг ухвалила рішення, яким заборонила операторам газорозподільних мереж проводити донарахування в платіжки за природний газ. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Оксана Кривенко, передає УНН.
“Проведений моніторинг ринку показав, що переважна більшість операторів газорозподільних мереж у платіжних документах за жовтень цього року здійснила донарахуваання побутовим споживачам обсягів газу в середньому до 1,5%, які враховують різницю у приведенні до стандартних умов”, — написала Кривенко.
За її словами, вузли обліку природного газу в точках передачі газу з газотранспортної системи до газорозподільної системи в автоматичному режимі здійснюють вимірювання при стандартних умовах (20℃), проте лічильники газу у побутових споживачах не здійснюють такої температурної корекції обсягів і вимірюють при фактичній температурі навколишнього середовища. Тобто якщо розглядати наведений приклад при фактичній температурі навколишнього середовища в 5℃ виробничо-технологічними втратами операторів ГРМ є 51 кубометр (1000 куб м — 949 куб м).
Варто зазначити, що обсяги таких втрат розраховуються відповідно до Методик, затверджених Міненерговугілля. НКРЕКП при розрахунку тарифу врахувала обсяги втрат Операторів ГРМ, які були затвердженні Міненерговугілля.
Враховуючи такий перебіг подій, у НКРЕКП вважають за необхідне провести нормативно-правове регулювання даної проблематики через внесення змін до Закону України “Про ринок природного газу” шляхом зміни стандартних умов в частині температури з 20℃ на 0℃, оскільки такі стандарти застосовуються у всіх країнах Європейського Союзу.
Крім того, Комісія рекомендує Міненерговугіллю виконати вимоги ЗУ “Про ринок природного газу”, розробити необхідні технічні регламенти та здійснити перехід до виміру природного газу в енергетичних одиницях.
Нагадаємо, Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила нову форму звітності для учасників енергоринку відповідно до міжнародних стандартів.