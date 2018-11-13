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НКРЕКП затвердила форму звітності для учасників енергоринку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Національна комісія з питань регулювання енергетики та комунальних послуг затвердила нову форму звітності для учасників енергоринку відповідно до міжнародних стандартів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Оксана Кривенко, передає УНН.

“Продовжуємо створювати необхідні умови для ефективного функціонування нового ринку електричної енергії. Сьогодні схвалили форми звітності для учасників ринку, які були розроблені відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності”, — написала Кривенко.

Нагадаємо, державні установи повинні укласти угоди на постачання та розподілу електричної енергії на 2019 рік з операторами ринку до 31 грудня 2018 року.

Додамо, що НКРЕКП видала першу ліцензію “Миколаївобленерго” через подачу скороченого пакету документів для нового ринку електричної енергії, який планується запустити у грудні.

Українські Національні Новини

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