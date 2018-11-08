Стало відомо, до якого часу держустанови мають укласти угоди на поставку електрики

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Державні установи повинні укласти угоди на постачання та розподілу електричної енергії на 2019 рік з операторами ринку до 31 грудня 2018 року. Відповідні рекомендації оприлюднила на своїй сторінці у Facebook голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко, передає УНН.