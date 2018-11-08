Стало відомо, до якого часу держустанови мають укласти угоди на поставку електрики
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Державні установи повинні укласти угоди на постачання та розподілу електричної енергії на 2019 рік з операторами ринку до 31 грудня 2018 року. Відповідні рекомендації оприлюднила на своїй сторінці у Facebook голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Оксана Кривенко, передає УНН.
За словами Кривенко, новий роздрібний ринок електричної енергії передбачає здійснення окремих закупівель — це послуги з розподілу та безпосередньо електроенергія, як товар.
“Піклуючись про стабільне постачання, ми розробили рекомендації стосовно проведення таких закупівель на 2019 рік. Звертаю увагу, що умовою постачання електричної енергії споживачу є наявність у споживача укладеного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії”, — зазначила голова регулятора.
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Відповідно до рекомендацій, держустановам рекомендовано розпочати закупівлю послуг з постачання електроенергії та розподілу не пізніше 5 грудня 2018 року.
Нагадаємо, НКРЕКП видала першу ліцензію "Миколаївобленерго" через подачу скороченого пакету документів для нового ринку електричної енергії, який планується запустити у грудні.