Стало известно, к какому времени госучреждения должны заключить соглашения на поставку электричества
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Государственные учреждения должны заключить договора на поставку и распределение электрической энергии на 2019 год с операторами рынка до 31 декабря 2018 года. Соответствующие рекомендации обнародовала на своей странице в Facebook глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко, передает УНН.
По словам Кривенко, новый розничный рынок электрической энергии предусматривает осуществление отдельных закупок - это услуги по распределению и непосредственно электроэнергия, как товар.
"Заботясь о стабильных поставках, мы разработали рекомендации по проведению таких закупок на 2019 год. Обращаю внимание, что условием поставки электрической энергии потребителю является наличие у потребителя заключенного договора о предоставлении услуг по распределению электроэнергии", - отметила глава регулятора.
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Согласно рекомендациям, госучреждениям рекомендовано начать закупку услуг по поставке электроэнергии и распределения не позднее 5 декабря 2018 года.
Напомним, НКРЕКП выдала первую лицензию "Николаевоблэнерго" через подачу сокращенного пакета документов для нового рынка электрической энергии, который планируется запустить в декабре.