В Україні видали першу "швидку" ліцензію обленерго
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг видало першу ліцензію "Миколаївобленерго" через подачу скороченого пакету документів для нового ринку електричної енергії, який планується запустити у грудні. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.
"Перший оператор системи розподілу нового ринку електричної енергії ("Миколаївобленерго") - отримав свою ліцензію шляхом подачі скороченого пакету документів. Таку опцію запустили для ефективної імплементації законодавства. Чекаємо на наступні заявки", - зазначила голова НКРЕКП.
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Кривенко уточнила, що всього має бути ліцензовано близько 40 розподільних компаній.
Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про очікування, що ринок електроенергії в Україні запрацює з липня 2019 році.
Нагадаємо, у березні НКРЕКП запустила лібералізацію ринку електроенергії.
Як повідомляв УНН, в Україні запроваджують моніторинг якості теплопостачання для споживачів.