В Україні видали першу "швидку" ліцензію обленерго

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг видало першу ліцензію "Миколаївобленерго" через подачу скороченого пакету документів для нового ринку електричної енергії, який планується запустити у грудні. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.