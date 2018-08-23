НКРЕКП скасувала формулу розрахунку ціни на електроенергію "Роттердам+"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала формулу ціноутворення на електроенергію “Роттердам +”. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Комісії 23 серпня, передає УНН.
Зокрема, НКРЕКП визнала такою, що втратила чинність постанову НКРЕКП № 289 від 3 березня 2016 року “Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії”, більш відому як “Роттердам+”.
Водночас, варто зауважити, що відповідно до закону “Про ринок електричної енергії” формула діятиме до 1 липня 2019 року. Прийняте сьогодні рішення вступить в силу після запровадження в Україні нового ринку електроенергії.
Крім того, регулятор визнав такими, що втратили чинність ще низку нормативних документів, які регламентують роботу ринку електроенергії — всього 24 постанови.
В обґрунтуванні проекту рішення сказано, що воно пояснюється необхідністю впорядкування нормативної бази щодо роботи ринку електричної енергії України та для забезпечення своєчасної імплементації норм Закону України “Про ринок електричної енергії”.
Зауважимо, закон “Про ринок електроенергії” передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок “на добу вперед”, внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Документ запроваджує норми Третього енергопакету ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.
Нагадаємо, НАБУ не затягуватиме з розслідуванням кримінального провадження щодо формули “Роттердам+”.