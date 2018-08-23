НКРЕКП скасувала формулу розрахунку ціни на електроенергію "Роттердам+"

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 10548 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 23297 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 38864 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 51472 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 85226 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 68049 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 79935 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94375 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87518 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 181267 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.8м/с
52%
Популярнi новини

У ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу Києва: ліквідація пожеж триває

12 квітня, 04:46 • 8880 перегляди

У війні проти України рф втратила ще 1240 військових – Генштаб ЗСУ

12 квітня, 05:23 • 10407 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

12 квітня, 06:41 • 4036 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

08:46 • 8314 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

10:29 • 8268 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 38862 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 181266 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 336744 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 270643 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 380931 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 2144 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

10:08 • 3634 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 51471 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19056 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24180 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

НКРЕКП скасувала формулу розрахунку ціни на електроенергію "Роттердам+"

Київ • УНН

 • 18425 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) скасувала формулу ціноутворення на електроенергію “Роттердам +”. Відповідне рішення було прийнято на засіданні Комісії 23 серпня, передає УНН.

НКРЕКП скасувала формулу розрахунку ціни на електроенергію "Роттердам+"

Зокрема, НКРЕКП визнала такою, що втратила чинність постанову НКРЕКП № 289 від 3 березня 2016 року “Про затвердження порядку формування прогнозної оптової ціни електричної енергії”, більш відому як “Роттердам+”.

Водночас, варто зауважити, що відповідно до закону “Про ринок електричної енергії” формула діятиме до 1 липня 2019 року. Прийняте сьогодні рішення вступить в силу після запровадження в Україні нового ринку електроенергії.

Крім того, регулятор визнав такими, що втратили чинність ще низку нормативних документів, які регламентують роботу ринку електроенергії — всього 24 постанови.

В обґрунтуванні проекту рішення сказано, що воно пояснюється необхідністю впорядкування нормативної бази щодо роботи ринку електричної енергії України та для забезпечення своєчасної імплементації норм Закону України “Про ринок електричної енергії”.

Зауважимо, закон “Про ринок електроенергії” передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку, що включає низку сегментів: ринок двосторонніх договорів, ринок “на добу вперед”, внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг. Документ запроваджує норми Третього енергопакету ЄС, в тому числі в питанні поділу компаній за напрямками розподілу і передачі електроенергії.

Нагадаємо, НАБУ не затягуватиме з розслідуванням кримінального провадження щодо формули “Роттердам+”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,463.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,637.59