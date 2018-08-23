НКРЭКУ отменила формулу расчета цены на электроэнергию "Роттердам+"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила формулу ценообразования на электроэнергию "Роттердам+". Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 23 августа, передает УНН.
В частности, НКРЭКУ признала утратившим силу постановление НКРЭКУ № 289 от 3 марта 2016 года “Об утверждении порядка формирования прогнозной оптовой цены электроэнергии”, более известное как “Роттердам+”.
В то же время, следует отметить, что в соответствии с законом “О рынке электроэнергии” формула будет действовать до 1 июля 2019 года. Принятое сегодня решение вступит в силу после введения в Украине нового рынка электроэнергии.
Кроме того, регулятор признал утратившими силу еще ряд нормативных документов, регламентирующих работу рынка электроэнергии — всего 24 постановления.
В обосновании проекта решения сказано, что оно объясняется необходимостью упорядочения нормативной базы по работе рынка электрической энергии Украины и для обеспечения своевременной имплементации норм Закона Украины “О рынке электроэнергии”.
Отметим, закон “О рынке электроэнергии” предусматривает внедрение новой конкурентной модели рынка, которая включает ряд сегментов: рынок двусторонних договоров, рынок “на сутки вперед”, внутрисуточный рынок, балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. Документ вводит нормы Третьего энергопакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.
Напомним, НАБУ не будет затягивать с расследованием уголовного производства по формуле “Роттердам+”.