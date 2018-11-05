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В Украине выдали первую "быструю" лицензию облэнерго

Киев  •  УНН

 • 11392 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг выдало первую лицензию "Николаевоблэнерго" через подачу сокращенного пакета документов для нового рынка электрической энергии, который планируется запустить в декабре. Об этом написала на своей странице в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.

"Первый оператор системы распределения нового рынка электрической энергии ("Николаевоблэнерго") - получил свою лицензию путем подачи сокращенного пакета документов. Такую опцию запустили для эффективной имплементации законодательства. Ждем следующие заявки", - отметила председатель НКРЭКУ.

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Кривенко уточнила, что всего должно быть лицензировано около 40 распределительных компаний.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил об ожиданиях, что рынок электроэнергии в Украине заработает с июля 2019 года.

Напомним, в марте НКРЭКУ запустила либерализацию рынка электроэнергии.

Как сообщал УНН, в Украине вводят мониторинг качества теплоснабжения для потребителей.

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