В Украине выдали первую "быструю" лицензию облэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг выдало первую лицензию "Николаевоблэнерго" через подачу сокращенного пакета документов для нового рынка электрической энергии, который планируется запустить в декабре. Об этом написала на своей странице в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.
"Первый оператор системы распределения нового рынка электрической энергии ("Николаевоблэнерго") - получил свою лицензию путем подачи сокращенного пакета документов. Такую опцию запустили для эффективной имплементации законодательства. Ждем следующие заявки", - отметила председатель НКРЭКУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НКРЭКУ отменила формулу расчета цены на электроэнергию "Роттердам +"
Кривенко уточнила, что всего должно быть лицензировано около 40 распределительных компаний.
Ранее министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил об ожиданиях, что рынок электроэнергии в Украине заработает с июля 2019 года.
Напомним, в марте НКРЭКУ запустила либерализацию рынка электроэнергии.
Как сообщал УНН, в Украине вводят мониторинг качества теплоснабжения для потребителей.