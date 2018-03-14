НКРЕКП запустила лібералізацію ринку електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпочала лібералізацію ринку електричної енергії, передає УНН з посиланням на повідомлення регулятора.
“Сьогодні НКРЕКП, на виконання Закону України “Про ринок електричної енергії” затвердила чергову частину вторинного законодавства:
-
- Кодекс системи передачі;
-
- Кодекс систем розподілу;
-
- Кодекс комерційного обліку електричної енергії;
-
- Правила ринку;
-
- Правила ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку;
-
- Правила роздрібного ринку електричної енергії.
-
Нагадаємо, запровадження в Україні ринку електроенергії дозволить врегулювати питання вартості вугілля та ядерного палива.