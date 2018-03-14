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НКРЕКП запустила лібералізацію ринку електроенергії

НКРЕКП запустила лібералізацію ринку електроенергії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпочала лібералізацію ринку електричної енергії, передає УНН з посиланням на повідомлення регулятора.

“Сьогодні НКРЕКП, на виконання Закону України “Про ринок електричної енергії” затвердила чергову частину вторинного законодавства:

  • Кодекс системи передачі;
  • Кодекс систем розподілу;
  • Кодекс комерційного обліку електричної енергії;
  • Правила ринку;
  • Правила ринку “на добу наперед” та внутрішньодобового ринку;
  • Правила роздрібного ринку електричної енергії.

Нагадаємо, запровадження в Україні ринку електроенергії дозволить врегулювати питання вартості вугілля та ядерного палива.

Українські Національні Новини

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