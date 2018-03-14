НКРЭКУ запустила либерализацию рынка электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начала либерализацию рынка электроэнергии, передает УНН со ссылкой на сообщение регулятора.
“Сегодня НКРЭКУ, во исполнение Закона Украины ”О рынке электроэнергии“ утвердила очередную часть вторичного законодательства:
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- Кодекс системы передачи;
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- Кодекс систем распределения;
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- Кодекс коммерческого учета электрической энергии;
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- Правила рынка;
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- Правила рынка “на сутки вперед” и внутрисуточного рынка;
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- Правила розничного рынка электрической энергии.
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Напомним, введение в Украине рынка электроэнергии позволит урегулировать вопрос стоимости угля и ядерного топлива.