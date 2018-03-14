НКРЭКУ запустила либерализацию рынка электроэнергии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 35420 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 51200 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 54750 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 101334 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 91913 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103591 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110606 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116973 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122467 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133861 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
НКРЭКУ запустила либерализацию рынка электроэнергии

НКРЭКУ запустила либерализацию рынка электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 10406 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг начала либерализацию рынка электроэнергии, передает УНН со ссылкой на сообщение регулятора.

“Сегодня НКРЭКУ, во исполнение Закона Украины ”О рынке электроэнергии“ утвердила очередную часть вторичного законодательства:

  • Кодекс системы передачи;
  • Кодекс систем распределения;
  • Кодекс коммерческого учета электрической энергии;
  • Правила рынка;
  • Правила рынка “на сутки вперед” и внутрисуточного рынка;
  • Правила розничного рынка электрической энергии.

Напомним, введение в Украине рынка электроэнергии позволит урегулировать вопрос стоимости угля и ядерного топлива.

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