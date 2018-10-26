НКРЕКП запроваджує контроль за якістю теплопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг запроваджує моніторинг якості теплопостачання для споживачів. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.
“Запроваджуємо моніторинг показників якості в сфері теплопостачання. Відтепер ми зможемо інформувати споживачів та всі зацікавлені сторони щодо показників якості послуг з теплопостачання ліцензіатів Комісії. У перспективі — враховувати показники якості послуг при встановлені тарифів ліцензатам у сфері теплопостачання”, — написала О.Кривенко.
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Як повідомляв УНН, НКРЕКП здійснила моніторинг тарифів на тепло місцевою владою протягом 2017-2018 років.
Нагадаємо, до опалення в Україні вже підключено 60% соціальної інфраструктури і 45% житлових будинків.