Школи, дитсадки, лікарні по всій Україні підключені до опалення на 60%

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. До опалення в Україні вже підключено 60% соціальної інфраструктури і 45% житлових будинків. Про це заявив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінрегіону.

“В Україні вже стартував опалювальний сезон. На сьогодні до теплоносія підключено 60% соціальної інфраструктури (школи, дитячі садочки і лікарні) та 45% житлових будинків”, — сказав Зубко.

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Він повідомив, що в Україні понад 15 тис. шкіл, 18 тис. дитячих садків і біля 2 712 лікарень, які потребують саме централізованого опалення. По житловому сектору, це 82 тис. будинків.

“Україна на 100% технічно готова до проходження опалювального сезону. В центрі і на півночі країни він вже розпочався і, в першу чергу, це стосується соціальної інфраструктури. Південь країни запустився поки на 10-15%, оскільки температурний режим в Херсоні, Миколаєві, Одесі і Запоріжжі набагато вищий, ніж в Києві”, — зазначив Геннадій Зубко.

Також урядовець нагадав, що за випадки невчасного початку опалювального сезону органам місцевого самоврядування передбачена кримінальна відповідальність.

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“Ми вже попередили, що у випадку невчасного запуску опалення будуть порушуватися кримінальні справи. Ми будемо звертатися до прокуратури щодо випадків службової невідповідності та бездіяльності на місцях”, — підкреслив Геннадій Зубко.

Нагадаємо, 24 жовтня у Краматорську призупинили опалювальний сезон у зв’язку із забороною на використання блакитного палива. При чому опалювальний сезон 2018-2019 років у Краматорську був розпочатий, як і планувалося, з 16 жовтня. Тепловиробничі та теплопостачаючі підприємства запустили обладнання у встановлений строк: 417 багатоповерхівок в місті встигли отримати теплоносій.

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