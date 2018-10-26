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Школы, детсады, больницы по всей Украине подключены к отоплению на 60%

Школы, детсады, больницы по всей Украине подключены к отоплению на 60%

Киев  •  УНН

 • 9286 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. К отоплению в Украине уже подключено 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов. Об этом заявил Вице-премьер-министр - Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

“В Украине уже стартовал отопительный сезон. На сегодня к теплоносителю подключены 60% социальной инфраструктуры (школы, детские сады и больницы) и 45% жилых домов”, - сказал Зубко.

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Он сообщил, что в Украине более 15 тыс. школ, 18 тыс. детских садов и у 2712 больниц, которые нуждаются именно в централизованном отоплении. По жилищному сектору, это 82 тыс. домов.

“Украина на 100% технически готова к прохождению отопительного сезона. В центре и на севере страны он уже начался и, в первую очередь, это касается социальной инфраструктуры. Юг страны запустился пока на 10-15%, поскольку температурный режим в Херсоне, Николаеве, Одессе и Запорожье намного выше, чем в Киеве”, - отметил Геннадий Зубко.

Также чиновник напомнил, что за случаи несвоевременного начала отопительного сезона органам местного самоуправления предусмотрена уголовная ответственность.

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“Мы уже предупредили, что в случае несвоевременного запуска отопления будут инициироваться уголовные дела. Мы будем обращаться в прокуратуру о случаях служебного несоответствия и бездействия на местах”, - подчеркнул Геннадий Зубко.

Напомним, 24 октября в Краматорске приостановили отопительный сезон в связи с запретом на использование голубого топлива. Причем отопительный сезон 2018-2019 годов в Краматорске был начат, как и планировалось, с 16 октября. Тепловырабатывающие и теплоснабжающие предприятия запустили оборудование в установленный срок: 417 многоэтажек в городе успели получить теплоноситель.

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