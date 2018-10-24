Усі бюджетні установи Києва підключені до опалення, житлові будинки - на 72%

“Станом на 24 жовтня у Києві до послуги централізованого опалення підключені 72% житлових будинків, що обслуговуються комунальними житлово-експлуатаційними дільницями. Будинки ОСББ, ЖБК, відомчі та інвестиційні підключені на 40%, оскільки тепло туди подається за індивідуальними заявками, тобто за їхнім власним рішенням. Робота продовжується у плановому порядку”, — йдеться у повідомленні.

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Є багато будинків, що здійснили заходи з термомодернізації, і вони самі вже вирішують: чи влаштовує їх температура і коли їм вмикатися.



У Києві опалювальний сезон розпочався із 15 жовтня: за індивідуальними заявками було розпочате підключення закладів освіти, дитсадків і лікарень. Із суботи, 20 жовтня, у зв’язку із похолоданням розпочали масове підключення до опалення житлових будинків.

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“Подане тепло до усіх будівель бюджетної сфери, у садочки, школи (тимчасова відсутність послуги у цих закладах може бути спричинена аварійними ситуаціями, що оперативно усуваються)”, — зазначили у КМДА.

Нагадаємо, тарифи на тепло і гарячу воду в Україні зростуть ще на 16% через подорожчання газу.