Все бюджетные учреждения Киева подключены к отоплению, жилые дома - на 72%

“По состоянию на 24 октября в Киеве к услугам централизованного отопления подключены 72% жилых домов, обслуживаемых коммунальными жилищно-эксплуатационными участками. Дома ОСМД, ЖСК, ведомственные и инвестиционные подключены на 40%, поскольку тепло туда подается по индивидуальным заявкам, то есть по их собственному решению. Работа продолжается в плановом порядке”, - говорится в сообщении.

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Есть много домов, которые осуществили мероприятия по термомодернизации, и они сами уже решают: устраивает ли их температура и когда им производить подключение.



В Киеве отопительный сезон начался с 15 октября: по индивидуальным заявкам было начато подключение учебных заведений, детских садов и больниц. С субботы, 20 октября, в связи с похолоданием начали массовое подключение к отоплению жилых домов.

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“Поданное тепло ко всем зданиям бюджетной сферы, в садики, школы (временное отсутствие услуги в этих учреждениях может быть вызвано аварийными ситуациями, которые оперативно устраняются)”, — отметили в КГГА.

Напомним, тарифы на тепло и горячую воду в Украине вырастут еще на 16% из-за подорожания газа.