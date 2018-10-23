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У НКРЕКП промоніторили, у яких регіонах були підняті тарифи на тепло

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) здійснила моніторинг тарифів на тепло місцевою владою протягом 2017-2018 років. Про це написала на своїй сторінці у Facebook голова НКРЕКП Оксана Кривенко, передає УНН.

"Попри власні обіцянки знизити тарифи на тепло при стабільних цінах на газ місцева влада протягом 2017-2018 років їх підвищувала. Такого висновку дійшла Комісія за результатами моніторингу стану регулювання тарифів на тепло органами місцевого самоврядування, яким Регулятор передав відповідні функції", - написала Кривеко.

Згідно з графіком, який навела голова НКРЕКП, то протягом 2017-2018 років місцева влада підвищила тарифи на тепло: у місті Слов’янськ – на 70,3%, місті Тернівка (Дніпропетровщина) – на 57,1%, Івано-Франківську – на 41%, Могилеві-Подільському – на 37,1%, Дубно (Рівненщина) – на 33,9%, Каховці (Херсонщина) – на 31,6%, Дрогобичі (Львівщина) – на 28,7%, Кропивницькому - на 27,9%, Кременчукові (Полтавщина) – на 27,4%, Прилуках (Чернігівщина) – на 23,5%, Краматорську – на 21,6%, Краснограді (Харківщини) – на 20,7%, Сумах – на 19,2%, Бердичеві (Житомирщина) – на 17,7%, Ізмаїлі (Одещина) – на 17,5%, Луцьку – на 12,6%, Житомирі – на 12,2%.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив підвищення вартості ціни на газ для населення з 1 листопада на 23,5% — до 8550 грн за тис. куб. м. 

У КМДА вже заявили, що комунальні тарифи після подорожчання газу затвердять не раніше грудня.

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