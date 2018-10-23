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В НКРЭКУ промониторили, в каких регионах были подняты тарифы на тепло

В НКРЭКУ промониторили, в каких регионах были подняты тарифы на тепло

Киев  •  УНН

 • 12568 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) осуществила мониторинг тарифов на тепло местными властями в течение 2017-2018 годов. Об этом написала на своей странице в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.

"Несмотря на собственные обещания снизить тарифы на тепло при стабильных ценах на газ местные власти в течение 2017-2018 годов их повышала. К такому выводу пришла Комиссия по результатам мониторинга состояния регулирования тарифов на тепло органами местного самоуправления, которым Регулятор передал соответствующие функции", - написала Кривеко.

Согласно графику, который привела председатель НКРЭКУ, то в течение 2017-2018 годов местные власти повысили тарифы на тепло: в городе Славянск - на 70,3%, городе Терновка (Днепропетровская) - на 57,1% Ивано-Франковске - на 41%, Могилеве-Подольском - на 37,1%, Дубно (Ровненская область) - на 33,9%, Каховке (Херсонская область) - на 31,6%, Дрогобыче (Львовская область) - на 28,7 %, Кропивницком - на 27,9%, Кременчуге (Полтавщина) - на 27,4%, Прилуках (Черниговская область) - на 23,5%, Краматорске - на 21,6%, Краснограде (Харьковская область) - на 20,7% , Сумах - на 19,2%, Бердичеве (Житомирская область) - на 17,7%, Измаиле (Одесская область) - на 17,5%, Луцке - на 12,6%, Житомире - на 12,2%.

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Напомним, Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости и цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. Куб. м.

В КГГА уже заявили, что коммунальные тарифы после подорожания газа утвердят не ранее декабря.

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