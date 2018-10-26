НКРЭКУ вводит контроль за качеством теплоснабжения

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 18558 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 109633 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 117696 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 156329 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148702 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138589 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129310 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 174437 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118166 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141706 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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НКРЭКУ вводит контроль за качеством теплоснабжения

НКРЭКУ вводит контроль за качеством теплоснабжения

Киев  •  УНН

 • 11071 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг вводит мониторинг качества теплоснабжения для потребителей. Об этом написала на своей странице в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.

“Вводим мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения. Теперь мы сможем информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению лицензиатов Комиссии. В перспективе — учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензатам в сфере теплоснабжения”, — написала А.Кривенко.

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Как сообщал УНН, НКРЭКУ осуществила мониторинг тарифов на тепло местными властями в течение 2017-2018 годов.

Напомним, к отоплению в Украине уже подключено 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов.

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