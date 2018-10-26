НКРЭКУ вводит контроль за качеством теплоснабжения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг вводит мониторинг качества теплоснабжения для потребителей. Об этом написала на своей странице в Facebook глава НКРЭКУ Оксана Кривенко, передает УНН.
“Вводим мониторинг показателей качества в сфере теплоснабжения. Теперь мы сможем информировать потребителей и все заинтересованные стороны о показателях качества услуг по теплоснабжению лицензиатов Комиссии. В перспективе — учитывать показатели качества услуг при установлении тарифов лицензатам в сфере теплоснабжения”, — написала А.Кривенко.
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Как сообщал УНН, НКРЭКУ осуществила мониторинг тарифов на тепло местными властями в течение 2017-2018 годов.
Напомним, к отоплению в Украине уже подключено 60% социальной инфраструктуры и 45% жилых домов.