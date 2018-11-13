НКРЭКУ утвердила форму отчетности для участников энергорынка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую форму отчетности для участников энергорынка в соответствии с международными стандартами. Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко, передает УНН.
"Продолжаем создавать необходимые условия для эффективного функционирования нового рынка электрической энергии. Сегодня одобрили формы отчетности для участников рынка, которые были разработаны в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности", - написала Кривенко.
Напомним, государственные учреждения должны заключить соглашения на поставку и распределение электрической энергии на 2019 год с операторами рынка до 31 декабря 2018 года.
Добавим, что НКРЭКУ выдала первую лицензию "Николаевоблэнерго" за подачу сокращенного пакета документов для нового рынка электрической энергии, который планируется запустить в декабре.