Важное решение НКРЭКУ: суммы в платежках за газ уменьшатся
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг приняла решение, которым запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисления в платежки за природный газ. Об этом на своей странице в Facebook сообщает председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко, передает УНН.
"Проведенный мониторинг рынка показал, что подавляющее большинство операторов газораспределительных сетей в платежных документах за октябрь этого года осуществило доначисления бытовым потребителям объемов газа в среднем до 1,5%, учитывающих разницу в приведении к стандартным условиям", - написала Кривенко.
По ее словам, узлы учета природного газа в точках передачи газа из газотранспортной системы к газораспределительной системе в автоматическом режиме осуществляют измерения при стандартных условиях (20 ℃), однако счетчики газа в бытовых потребителях не осуществляют такой температурной коррекции объемов и измеряют при фактической температуре окружающей среды. То есть если рассматривать приведенный пример при фактической температуре окружающей среды в 5 ℃ производственно-технологическими потерями операторов ГРМ есть 51 кубометр (1000 куб м - 949 куб м).
Стоит отметить, что объемы таких потерь рассчитываются в соответствии с методикой, утвержденной Минэнерго. НКРЭКУ при расчете тарифа учла объемы потерь операторов ГРМ, которые были утверждены Минэнерго.
Учитывая ход событий, в НКРЭКУ считают необходимым провести нормативно-правовое регулирование данной проблематики через внесение изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" путем изменения стандартных условий в части температуры с 20℃ на 0℃, поскольку такие стандарты применяются во всех странах Европейского Союза.
Кроме того, Комиссия рекомендует Минэнергоуглю выполнить требования ЗУ "О рынке природного газа", разработать необходимые технические регламенты и осуществить переход к измерению природного газа в энергетических единицах.
Напомним, Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую форму отчетности для участников энергорынка в соответствии с международными стандартами.