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НКРЭКУ вновь отложила суточное балансирование на рынке газа

НКРЭКУ вновь отложила суточное балансирование на рынке газа

Киев  •  УНН

 • 10483 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг отложила внедрение суточного балансирование на рынке природного газа до 1 марта 2019 года. Об этом сообщила Оксана Кривенко во время заседания НКРЭКУ, передает корреспондент УНН.

"Учитывая необходимость соблюдения баланса интересов всех участников рынка и потребителей, мы предлагаем продлить срок введения суточной балансировки сроком до 1 марта. В течение декабря использовать электронные и бумажные номинации, с января-февраля - использовать исключительно электронные номинации в информационной платформе", - отметила Кривенко.

Соответствующее решение приняли члены комиссии.

По ее словам, также предприятия обязаны пройти тестовый режим, а "Укртрансгаз" еженедельно отчитываться НКРЭКУ о состоянии прохождения тестирования информационной платформы, а также по ее наполнению.

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В то же время участники рынка подчеркивали, что система не готова к внедрению, поскольку очень часто дает сбой и не позволяет вносить данные. По мнению некоторых участников рынка, эта платформа должна работать в тестовом режиме еще в течение года.

Перед началом заседания руководитель регулятора отметила, что недостаточная готовность информационной платформы оператора ГТС или невозможность пользования им создает риски стабильного прохождения отопительного сезона.

"Мы не имеем права допустить такие риски в условиях объявленного военного положения и прохождения отопительного периода", - отметила Кривенко.

Напомним, в ПАО "Укртрансгаз" заявили, что газовый рынок Украины не готов к внедрению суточного балансировки газа с 1 декабря этого года, поэтому обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг отсрочить суточное балансировки до конца отопительного сезона.

28 сентября Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг отложила внедрение суточного балансирование на рынке природного газа до 1 декабря 2018 года.

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