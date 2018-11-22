“Укртрансгаз” попросив знову відтермінувати добове балансування газу

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У ПАТ “Укртрансгаз” заявили, що газовий ринок України не готовий до впровадження добового балансування газу з 1 грудня цього року, тому звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відтермінувати добове балансування до кінця опалювального сезону. Про це йдеться у повідомленні прес-служби “Укртрансгазу”, передає УНН.