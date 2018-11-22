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“Укртрансгаз” попросив знову відтермінувати добове балансування газу

“Укртрансгаз” попросив знову відтермінувати добове балансування газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У ПАТ “Укртрансгаз” заявили, що газовий ринок України не готовий до впровадження добового балансування газу з 1 грудня цього року, тому звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг відтермінувати добове балансування до кінця опалювального сезону. Про це йдеться у повідомленні прес-служби “Укртрансгазу”, передає УНН.

“Наразі очевидним є висновок, що газовий ринок України не готовий до впровадження добового балансування з 1 грудня 2018 року. У зв’язку з цим Укртрансгаз звернувся до НКРЕКП з пропозицією відтермінувати перехід на добове балансування до закінчення опалювального сезону”, — наголосили у підприємстві.

В УТГ підкреслили, що критична неготовність учасників ринку до роботи в нових умовах ставить під загрозу зриву проходження опалювального періоду та може спровокувати колапс в енергетичній та соціальній сфері країни.

Голова НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook заявив, що під час тестування нової платформи для балансування “Нафтогаз” з’ясував, що деякі облгази внесли дані споживачів не в повному обсязі.

“Результат — ціла низка теплопостачальних організацій, ОСББ та промислових споживачів досі залишаються поза системою. Чим це загрожує — Нафтогаз не зможе закріпити цих споживачів за собою, а облгази отримають право їх негайного відключення. Без газу в розпал опалювального сезону можуть залишитися добросовісні споживачі — наразі мова йде про сотні підприємств”, — зазначив він.

А.Коболєв переконаний, що НКРЕКП має негайно відреагувати на такі дії.

Нагадаємо, наприкінці вересня НКРЕКП вчергове відтермінувала впровадження добового балансування газу до 1 грудня 2018 року.

НКРЕКП також надала інформацію Антимонопольному комітету України щодо проблемних питань, які виникли при запровадженні добового балансування на ринку природного газу. АМКУ наразі аналізує інформацію, отриману від регулятора та від “Укртрансгазу”.

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