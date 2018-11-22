"Укртрансгаз" попросил снова отложить суточную балансировку газа

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В ПАО "Укртрансгаз" заявили, что газовый рынок Украины не готов к внедрению суточной балансировки газа с 1 декабря этого года, поэтому обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг отсрочить суточное балансировки до конца отопительного сезона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укртрансгаза", передает УНН.