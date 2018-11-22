"Укртрансгаз" попросил снова отложить суточную балансировку газа
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В ПАО "Укртрансгаз" заявили, что газовый рынок Украины не готов к внедрению суточной балансировки газа с 1 декабря этого года, поэтому обратился к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг отсрочить суточное балансировки до конца отопительного сезона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укртрансгаза", передает УНН.
"Сейчас очевидным есть вывод, что газовый рынок Украины не готов к внедрению суточной балансировки с 1 декабря 2018 года. В связи с этим Укртрансгаз обратился к НКРЭКУ с предложением отсрочить переход на суточную балансировку до окончания отопительного сезона", - отметили на предприятии.
В УТГ подчеркнули, что критическая неготовность участников рынка к работе в новых условиях ставит под угрозу срыва отопительный период и может спровоцировать коллапс в энергетической и социальной сфере страны.
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook заявил, что во время тестирования новой платформы для балансировки "Нафтогаз" выяснил, что некоторые облгазы внесли данные потребителей не в полном объеме.
"Результат - целый ряд теплоснабжающих организаций, ОСМД и промышленных потребителей до сих пор остаются вне системы. Чем это грозит - Нафтогаз не сможет закрепить этих потребителей за собой, а облгазы получат право немедленного отключения. Без газа в разгар отопительного сезона могут остаться добросовестные потребители - речь идет о сотнях предприятий", - отметил он.
А.Коболев убежден, что НКРЭКУ должна немедленно отреагировать на такие действия.
В конце сентября НКРЭКУ очередной раз отложила внедрение суточного балансировки газа до 1 декабря 2018 года.
НКРЭКУ также предоставила информацию Антимонопольному комитету Украины по проблемным вопросам, которые возникли при внедрении суточного балансирование на рынке природного газа. АМКУ анализирует информацию, полученную от регулятора и от "Укртрансгаза".