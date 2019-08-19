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6 марта, 17:12 • 131895 просмотра

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Нафтогаз ожидает решения НКРЭКУ для отмены штрафов получателям газа по ПСО

Нафтогаз ожидает решения НКРЭКУ для отмены штрафов получателям газа по ПСО

Киев  •  УНН

 • 8886 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" ожидает решения НКРЭКУ, которое позволит не применять финансовые санкции для потребителей, получающих газ на льготных условиях - по специальным обязательствам (ПСО). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАК.

"НАК "Нафтогаз Украины" приветствует опубликованный на сайте НКРЭКУ проект постановления "О внесении изменений в правила поставки природного газа", которая позволяет не накладывать штрафы на предприятия-производители тепловой энергии и ОСМД с собственными котельными, фактическое потребление газа которыми отклоняется от заказанных объемов", - указали в компании.

После введения с марта этого года суточной балансировки, как отмечается, Нафтогаз вынужден накладывать "штрафы" за такие отклонения.

"Нафтогаз призывает НКРЭКУ принять изменения в Правила поставки газа в максимально сжатые сроки", - отметили в НАК.

Добавим, специальные обязательства (ПСО) для НАК предусматривают льготные условия продажи газа для нужд населения газсбытам.

Напомним, 1 марта газовый рынок в Украине перешел на суточную балансировку.

Украинские Национальные Новости

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