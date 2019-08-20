На ринку газу ЄС знизилась частка російського “Газпрому”

КИЇВ, 20 серпня. УНН. Російський “Газпром” та норвезький Equinor, що є двома найбільшими постачальниками природного газу в Європу, втратили свої частки ринку вперше за щонайменше чотири роки на тлі того, як за останні 10 місяців відбувається потроєння імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомляє Reuters, передає УНН.