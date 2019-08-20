На ринку газу ЄС знизилась частка російського “Газпрому”
Київ • УНН
КИЇВ, 20 серпня. УНН. Російський “Газпром” та норвезький Equinor, що є двома найбільшими постачальниками природного газу в Європу, втратили свої частки ринку вперше за щонайменше чотири роки на тлі того, як за останні 10 місяців відбувається потроєння імпорту скрапленого природного газу (СПГ). Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Скраплений природний газ, що імпортується в Європу, підскочив у ціні на тлі нижчого, ніж очікувалося, спотового попиту з боку Азії. Це, зокрема, відбулось через те, що європейські ціни на газ впали до 10-річних мінімумів.
Зазначається, що частка СПГ серед того газу, який постачається у Західну та Центральну Європу, зросла до 14% у період з жовтня 2018 року по серпень 2019 року з 5% за той же період 2017-18 років.
Частка норвезького газу з Equinor знизилася до 33% з 38% — це багаторічний мінімум, показують підрахунки Refinitiv.
Частка газу з російського “Газпрому” знизилася на 1%, до 32%. Але це було перше зниження з 2014-2015 рр., коли “Газпром” постраждав через низький попит на газ у Європі.
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Частка СПГ зі США, який доставили в північно-західну Європу, становила 2% від загальної кількості постачань газу в регіон.
Незважаючи на втрату частки ринку, загальний експорт природного газу в Європу збільшився, оскільки регіон імпортував на 9% більше газу з жовтня по серпень порівняно з аналогічним періодом 2017-2018 років.
“Найбільша частина приросту, яку ми спостерігаємо в поточному році щодо постачань з Росії, припадає на Словаччину та Чехію — країни, які не мають прямого доступу до СПГ, і яким потрібно підготувати сховища на випадок, якщо транзит через Україну зупиниться з січня 2020 року”, — сказала аналітик ринку газу Марина Циганкова.
Як повідомляв УНН, раніше видання Financial Times з посиланням на джерела заявило, що Данія може зірвати запуск газопроводу “Північний потік-2”.