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Перешкоди Данії можуть коштувати "Північному потоку-2" 740 млн доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Будівництво російського газопроводу "Північний Потік-2" може бути відкладено на строк до восьми місяців і коштувати додаткових 660 мільйонів євро (740 мільйонів доларів) через перешкоди в отриманні необхідних дозволів від Данії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на оператора трубопроводу, передает УНН.

Трубопровід протяжністю 1230 км, Північний Потік-2, що будується в даний час, зазнав критики з боку Сполучених Штатів і низки країн Східної Європи, Північної Європи та Балтії, які заявляють, що газопровід збільшить залежність Європи від російського газу.

Терміни реалізації проекту є ключовими для майбутнього контракту на транзит газу між Москвою і Києвом, оскільки Україна є основним російським газовим маршрутом для експорту в Європу.

Термін дії транзитного контракту закінчується в кінці цього року. "Північний Потік-2", згідно з його первинним графіком, на той час мав бути готовий.

"Газпром" завершив понад 70% "Північного потоку 2", але з квітня 2017 року чекає розгляду заявок данською владою на прокладку між 147 і 175 км через води Данії. Компанія подала дві такі заявки данській владі, перша з яких була запропонована більш ніж два роки тому. У березні енергетичне агентство Данії запросило екологічну оцінку третього варіанту маршруту.

У компанії назвали запит "навмисною спробою затримати завершення проекту".

У Nord Stream 2 у скарзі владі Данії в квітні заявили, що витрати, пов'язані з новим запитом на третій маршрут, вже склали понад 100 мільйонів євро.

Згідно з листом, який є в розпорядженні Reuters, запит на третій маршрут може привести до затримки до восьми місяців і додаткових витрат в 560 мільйонів євро. Початковий бюджет становив 9,5 млрд євро.

Данське енергетичне агентство, в свою чергу, підтвердило Reuters, що Nord Stream 2 оскаржив рішення. Агентство заявило, що воно пояснило причини для подачі заявки на третій маршрут апеляційній комісії.

Як повідомляв УНН, раніше видання Financial Times з посиланням на джерела заявило, що Данія може зірвати запуск газопроводу "Північний потік-2".

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