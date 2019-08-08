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Препятствия Дании могут стоить “Северному потоку-2” 740 млн долларов

Препятствия Дании могут стоить “Северному потоку-2” 740 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 14366 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Строительство российского газопровода “Северный Поток-2” может быть отложено на срок до восьми месяцев и стоить дополнительных 660 миллионов евро (740 миллионов долларов) из-за препятствий в получении необходимых разрешений от Дании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора трубопровода, передає УНН.

Строящийся в настоящее время трубопровод протяженностью 1230 км, Северный Поток-2 подвергся критике со стороны Соединенных Штатов и ряда стран Восточной Европы, Северной Европы и Балтии, которые заявляют, что газопровод увеличит зависимость Европы от российского газа.

Сроки реализации проекта являются ключевыми для будущего контракта на транзит газа между Москвой и Киевом, поскольку Украина является основным российским газовым маршрутом для экспорта в Европу.

Срок действия транзитного контракта истекает в конце этого года. “Северный Поток-2”, согласно его первоначальному графику, к тому времени должен был быть готов.

“Газпром” завершил более 70% “Северного потока 2”, но с апреля 2017 года ожидает рассмотрения заявок датскими властями на прокладку между 147 и 175 км через датские воды. Компания подала две такие заявки датским властям, первая из которых была предложена более двух лет назад. В марте Датское энергетическое агентство запросило экологическую оценку третьего варианта маршрута.

В компании назвали запрос “преднамеренной попыткой задержать завершение проекта”.

В Nord Stream 2 в жалобе датским властям в апреле заявили, что расходы, связанные с новым запросом на третий маршрут, уже составили более 100 миллионов евро.

Согласно письму, которое есть в распоряжении Reuters, запрос на третий маршрут может привести к задержке до восьми месяцев и дополнительным расходам в 560 миллионов евро. Первоначальный бюджет составлял 9,5 млрд евро.

Датское энергетическое агентство, в свою очередь, подтвердило Reuters, что Nord Stream 2 обжаловал решение. Агентство заявило, что оно объяснило причины для подачи заявки на третий маршрут апелляционной комиссии.

Как сообщал УНН, ранее издание Financial Times со ссылкой на источники заявило, что Дания может сорвать запуск газопровода “Северный поток-2”. 

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