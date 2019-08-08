Препятствия Дании могут стоить “Северному потоку-2” 740 млн долларов

КИЕВ. 8 августа. УНН. Строительство российского газопровода “Северный Поток-2” может быть отложено на срок до восьми месяцев и стоить дополнительных 660 миллионов евро (740 миллионов долларов) из-за препятствий в получении необходимых разрешений от Дании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора трубопровода, передає УНН.