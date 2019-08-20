На рынке газа ЕС снизилась доля российского "Газпрома"

КИЕВ, 20 августа. УНН. Российский “Газпром” и норвежский Equinor, что является двумя крупнейшими поставщиками природного газа в Европу, потеряли свои доли рынка впервые за минимум четыре года на фоне того, как за последние 10 месяцев происходит утроение импорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Reuters, передает УНН.