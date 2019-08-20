На рынке газа ЕС снизилась доля российского "Газпрома"
Киев • УНН
КИЕВ, 20 августа. УНН. Российский “Газпром” и норвежский Equinor, что является двумя крупнейшими поставщиками природного газа в Европу, потеряли свои доли рынка впервые за минимум четыре года на фоне того, как за последние 10 месяцев происходит утроение импорта сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Сжиженный природный газ, импортируемый в Европу, подскочил в цене на фоне более низкого, чем ожидалось, спотового спроса со стороны Азии. Это, в частности, состоялось из-за того, что европейские цены на газ упали до 10-летних минимумов.
Отмечается, что доля СПГ среди того газа, который поставляется в Западную и Центральную Европу, выросла до 14% в период с октября 2018 года по август 2019 с 5% за тот же период 2017-18 годов.
Доля норвежского газа с Equinor снизилась до 33% с 38% — это многолетний минимум, показывают подсчеты Refinitiv.
Доля газа из российского “Газпрома” снизилась на 1%, до 32%. Но это было первое снижение с 2014-2015 гг., когда “Газпром” пострадал из-за низкого спроса на газ в Европе.
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Доля СПГ из США, доставили в северо-западную Европу, составляла 2% от общего количества поставок газа в регион.
Несмотря на потерю доли рынка, общий экспорт природного газа в Европу увеличился, поскольку регион импортировал на 9% больше газа с октября по август по сравнению с аналогичным периодом 2017-2018 годов.
“Наибольшая часть прироста, которую мы наблюдаем в текущем году по поставкам из России, приходится на Словакию и Чехию — страны, которые не имеют прямого доступа к СПГ, и которым нужно подготовить хранилища на случай, если транзит через Украину остановится с января 2020 года”, — сказала аналитик рынка газа Марина Цыганкова.
Как сообщал УНН, ранее издание Financial Times со ссылкой на источники заявило, что Дания может сорвать запуск газопровода “Северный поток-2”.