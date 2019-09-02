Україна має виходити на газові переговори з Росією у повній готовності - Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Україні треба в повній бойовій готовності виходити на перемовини з Росією щодо транзиту газу. Про це міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель сказав сьогодні під час пресконференції щодо пріоритетів діяльності Міністерства енергетики та захисту довкілля, передає кореспондент УНН.
"Пріоритетом для нас є Нафтогаз, анбандлінг, підписання договору на транзит газу. Ми вже працюємо у тісній співпраці з Магістральними газопроводами України, з Нафтогазом, з іншими варіантами. Більше того, цими днями ми відпрацьовуємо, яка найкраща модель, ми відберемо найкращу модель. Бо нам треба максимально швидка сертифікація. Нам треба виходити вже у повній бойовій готовності на перемовини з російською стороною", - сказав Оржель.
Нагадаємо, операційними пріоритетними моментами роботи Міністерства енергетики є вугілля на складах та підписання договору на транзит газу.