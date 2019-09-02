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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 22735 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 115565 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 126328 просмотра

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6 марта, 17:07 • 117671 просмотра

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Украина должна выходить на газовые переговоры с Россией в полной готовности - Оржель

Украина должна выходить на газовые переговоры с Россией в полной готовности - Оржель

Киев  •  УНН

 • 9221 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Украине нужно в полной боевой готовности выходить на переговоры с Россией о транзите газа. Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сказал сегодня во время пресс-конференции о приоритетах деятельности Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает корреспондент УНН.

"Приоритетом для нас является Нафтогаз, анбандлинг, подписание договора на транзит газа. Мы уже работаем в тесном сотрудничестве с Магистральными газопроводами Украины, с Нафтогазом, с другими вариантами. Более того, на днях мы отрабатываем, какая самая лучшая модель, мы отберем лучшую модель. Потому что нам надо максимально быстрая сертификация. Нам надо выходить уже в полной боевой готовности на переговоры с российской стороной", - сказал Оржель.

Напомним, операционными приоритетными моментами работы Министерства энергетики является уголь на складах и подписание договора на транзит газа.

Украинские Национальные Новости

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