Оржель назвав операційні пріоритети міністерства
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Операційними пріоритетними моментами роботи міністерства є вугілля на складах та підписання договору на транзит газу. Про це сьогодні під час пресконференції повідомив Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
"Перший пріоритет - вугілля на складах. Ми будемо показувати те, що відбувається на ринку, яка ситуація щодо підготовки до осінньо-зимового періоду", - сказав Оржель.
Другим надзвичайним пріоритетом за його словами є "Нафтогаз" і підписання договору на транзит газу.
"Більше того, цими днями ми відпрацьовуємо яка є найкраща модель, швидка сертифікація на перемовини з Російською стороною", - сказав Оржель.
Нагадаємо, одним із головних пріоритетів, які закладає новий уряд, є енергоефективність.