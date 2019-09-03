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Анбандлінг ”Нафтогазу” і газові перемовини: про що говорили Шефчович і Оржель

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович провів телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем. Як повідомив Шефчович у Twitter, йшлося про анбандлінг ”Нафтогазу” і тристоронні газові перемовини, передає УНН.

За словами Шефчовича, розмова була продуктивною.

"Відбулась продуктивна дискусія з новим міністром енергетики України Олексієм Оржелем. Приємно мати партнера з таким успішним досвідом роботи в сфері енергетики і переходу на нові енергетичні стандарти, враховуючи завдання, що стоять перед нами, включаючи анбандлінг і "Тристоронні газові переговори", - написав віце-президент Єврокомісії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна має виходити на газові переговори з Росією у повній готовності - Оржель

Нагадаємо, на початку серпня дипломатичне джерело в Брюсселі повідомляв агентству ТАСС, що тристоронні міністерські переговори по газу заплановані на 16 вересня в Брюсселі.

Проте 27 серпня міністр енергетики РФ повідомив, що "точна дата переговорів щодо газу з ЄС і Україною не визначена".

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