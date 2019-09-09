В "Газпроме" заявили, что именно поставки газа, а не транзит, главный вопрос переговоров с Украиной

“Вопрос транзитного договора является чрезвычайно важным, но все-таки первоочередной вопрос — будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту... Конечно же, это также и понимание того, какой уровень цен будет у украинского конечного потребителя, потому что в случае заключения прямого договора на поставку газа с „Газпромом“ цена газа для конечного потребителя на Украине может быть на 25 процентов ниже текущего уровня, — сказал он. — Но, без сомнения, главным вопросом, подчеркиваю, является поставка газа для украинского рынка. Это вопрос двусторонних переговоров между Россией и Украиной”.

Напоминаем, трехсторонняя встреча между Украиной, Россией и ЕС по газу состоится 19 сентября в Брюсселе. Такую информацию официально подтвердил УНН представитель Еврокомиссии.

“Действительно, мы можем подтвердить, что трехсторонняя встреча (Россия, Украина, ЕС) относительно будущего контракта на транзит газа запланирована на 19 сентября и будет проводиться вице-президентом Комиссии Марошем Шефчовичем здесь, в Брюсселе”, — сказал собеседник.