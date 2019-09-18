Стала известна позиция Кабмина на завтрашних переговорах по газу

“Позиция правительства состоит в том, что мы выходим соответствии с европейскими нормами и предлагаем подписать договоры соответствующих европейским нормам. У нас есть позиция, которая была озвучена господином Шефчовичем. Мы поддерживаем, как там было названо, определенные объемы по транспортировке определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию. Вы наверное слышали „60-10“ и „60 + 30“ и 10 лет, поэтому будем поддерживать в переговорах эту позицию”, — сказал министр.

Напомним, ранее в Еврокомиссии подтвердили дату встречи с Россией и Украиной по газу — 19 сентября. А в “Газпроме” заявили, что именно поставки газа, а не транзит, — главный вопрос переговоров с Украиной.