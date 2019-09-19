Украина, Россия и ЕС соберутся сегодня на газовые переговоры в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шевчович в четверг, 19 сентября, председательствует во время 3-го раунда политических трехсторонних газовых переговоров с Россией и Украиной. Об этом сообщили УНН в пресс-службе представительства ЕС в Киеве.
"Сегодня, 19 сентября, в Брюсселе проходит третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Россией и Украиной о долгосрочном транзита газа через Украину после 2019 года", - указали в представительстве.
Перед встречей вице-президент Еврокомиссии Шевчович проводит двусторонние переговоры с делегацией Украины, которую возглавляет министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, и делегацией России, которую возглавляет министр энергетики Александр Новак. Главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" также присутствуют на встрече.
"Я убежден, что прогресс направит четкий позитивный сигнал рынку и потребителям накануне зимнего сезона", - сказал Шевчович.
"Переговоры будут сосредоточены вокруг таких сфер: каким образом отображать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащая продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы", - добавили в диппредставительстве ЕС.
Предыдущие политические трехсторонние переговоры состоялись 17 июля 2018 года и 21 января 2019 года. Сегодняшняя встреча начинается в 14:30. После нее, в 17:00, состоится подход к прессе Шевчовича.
Напомним, стала известна позиция Украины на переговорах по газу.