У Брюсселі стартували переговори України і ЄС перед газовою зустріччю з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. У Брюсселі стартували переговори України і ЄС перед тристоронньою газовою зустріччю за участю представників української, російської сторін та Єврокомісії. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу представництва України при ЄС.
"Зустріч Україна-ЄС в Європейській комісії перед тристоронніми переговорами по газу Україна-ЄС-Росія, що розпочнуться о 14:30 за брюссельський часом. Важливо, що ми маємо спільну позицію з європейськими партнерами - європейські правила та стандарти мають бути повністю дотримані", - повідомили в українській місії.
Нагадаємо, Україна, Росія та ЄС збираються 19 вересня на газові переговори у Брюсселі.
Перед зустріччю віцепрезидент Єврокомісії Шевчович проводить двосторонні переговори з делегацією України, яку очолює міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, і делегацією Росії, яку очолює міністр енергетики Олександр Новак. Голови правління НАК “Нафтогаз України” і ПАТ “Газпром” також присутні на зустрічі.