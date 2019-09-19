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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57822 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111211 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103059 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110119 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119590 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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5 марта, 17:33 • 148249 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148644 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Оржель: Украина готова обсуждать с РФ различные сроки продления транзита газа после 2019 года

Оржель: Украина готова обсуждать с РФ различные сроки продления транзита газа после 2019 года

Киев  •  УНН

 • 10167 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Украина готова обсуждать с Россией различные сроки продления после 2019 года контракта на транзит газа по своей территории в Европу — как краткосрочного, так и долгосрочного. Но это все еще остается предметом консультаций, которые начнутся вскоре, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Будут переговоры позже с российской стороной. Все обсудим, и проговорим, и потом по результатам все скажем”, — сказал он, отвечая на вопрос готова ли Украина обсуждать пролонгацию соглашения на один год.

К настоящему времени завершились двусторонние консультации между ЕК и Украиной. Трехсторонние консультации ЕК-Россия-Украина должны начаться после завершения двусторонних консультаций между ЕК и Россией, которые идут в настоящее время.

Основной темой станет вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

Как писал УНН, глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев положительно оценивает предстоящую встречу по газу в Брюсселе. Об этом он сообщил журналистам в здании Еврокомиссии, где в четверг пройдут трехсторонние переговоры ЕС-Россия-Украина по газу.

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