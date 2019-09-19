Оржель: Україна готова обговорювати з РФ різні терміни продовження транзиту газу після 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Україна готова обговорювати з Росією різні терміни продовження після 2019 року контракту на транзит газу по своїй території в Європу — як короткострокового, так і довгострокового. Але це все ще залишається предметом консультацій, які почнуться невдовзі, повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Будуть переговори пізніше з російською стороною. Все обговоримо, і проговоримо, і потім за результатами все скажемо”, — сказав він, відповідаючи на питання чи готова Україна обговорювати пролонгацію угоди на один рік.
До теперішнього часу завершилися двосторонні консультації між ЄК та Україною. Тристоронні консультації ЄК-Росія-Україна повинні початися після завершення двосторонніх консультацій між ЄК та Росією, які йдуть в даний час.
Основною темою стане питання продовження контракту на транзит газу з РФ до Європи українською територією після 2019 року, так як чинне десятирічну угоду закінчується вже в кінці року.
Як писав УНН, глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв позитивно оцінює майбутню зустріч щодо газу в Брюсселі. Про це він повідомив журналістам в будівлі Єврокомісії, де в четвер пройдуть тристоронні переговори ЄС-Росія-Україна щодо газу.