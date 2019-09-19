Оржель: Україна готова обговорювати з РФ різні терміни продовження транзиту газу після 2019 року

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Україна готова обговорювати з Росією різні терміни продовження після 2019 року контракту на транзит газу по своїй території в Європу — як короткострокового, так і довгострокового. Але це все ще залишається предметом консультацій, які почнуться невдовзі, повідомив міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.