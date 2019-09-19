Коболєв: Україна позитивно оцінює шанси домовитися з РФ щодо транзиту газу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв позитивно оцінює майбутню зустріч щодо газу в Брюсселі. Про це він повідомив журналістам в будівлі Єврокомісії, де в четвер пройдуть тристоронні переговори ЄС-Росія-Україна щодо газу, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Позитивно”, — сказав він, відповідаючи на питання про те, як оцінює майбутні зустрічі.
Міністр енергетики України Олексій Оржель зазначив, що було б добре, якби в четвер у рамках майбутньої зустрічі вдалося домовитися про транзит російського газу через територію України після 2019 року.
“Було б добре”, — сказав він, відповідаючи на питання чи вийде, на його думку, досягти домовленості про транзит в четвер.
Тристоронні консультації щодо газу між Росією, ЄС і Україною пройдуть 19 вересня в Брюсселі. Основною темою стане питання продовження контракту на транзит газу з РФ до Європи українською територією після 2019 року, так як чинна 10-річна угода закінчується вже наприкінці року.
Як писав УНН, у Брюсселі стартували переговори України і ЄС перед газовою зустріччю з РФ.