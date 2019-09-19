Тристоронні переговори Росії, ЄС і України щодо газу завершилися - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Тристоронні переговори між Росією, ЄС і Україною щодо транзиту газу завершилися, вони тривали близько 40 хвилин. Про це пише ТАСС, передає УНН.
Повідомляється, що консультації повинні були початися в 14:30 за брюссельським часом (15:30 за Києвом), але затрималися на годину. За словами джерела агентства, спочатку сторони провели зустріч у вузькому складі протягом години.
Основною темою консультацій мало стати продовження контракту на транзит газу з РФ до Європи по українській території після 2019 року, так як чинна десятирічна угода закінчується вже в кінці року.
За інформацією агентства, міністр енергетики Росії Олександр Новак назвав переговори конструктивними.
Нагадаємо, раніше сьогодні в Брюсселі відбулися переговори України і ЄС перед газовою зустріччю з РФ.
Як повідомляв УНН, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель раніше заявив, що Україна готова обговорювати з РФ різні терміни продовження транзиту газу після 2019 року.