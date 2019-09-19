Газпром вперше припустив можливість працювати за правилами ЄС — Нафтогаз

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Під час чергового раунду тристоронніх переговорів між делегаціями України, Росії та Європейської Комісії щодо умов використання транзитних потужностей української ГТС після завершення чинного контракту представники ПАТ "Газпром" вперше припустили можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року. Про це у Facebook повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України", передає УНН.