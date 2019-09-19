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Газпром вперше припустив можливість працювати за правилами ЄС — Нафтогаз

Газпром вперше припустив можливість працювати за правилами ЄС — Нафтогаз

Київ • УНН

 • 12167 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Під час чергового раунду тристоронніх переговорів між делегаціями України, Росії та Європейської Комісії щодо умов використання транзитних потужностей української ГТС після завершення чинного контракту представники ПАТ "Газпром" вперше припустили можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року. Про це у Facebook повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України", передає УНН.

"Ми відзначаємо зацікавленість російської сторони у проведенні конструктивних переговорів і новий рівень готовності до прийняття сучасних умов транспортування газу українською ГТС. Зокрема, "Газпром" уперше припустив можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року, якщо вони будуть у повній мірі впроваджені в Україні до кінця поточного року", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках переговорів українська сторона представила майбутнього відокремленого оператора ГТС України — ТОВ "ОГТСУ", який передав російській стороні проекти договору про взаємодію між операторами суміжних газотранспортних систем, а також стандартного договору на транспортування.

Зі свого боку "Нафтогаз" передав росіянам дорожню карту дій для завершення відокремлення оператора ГТС.

"Сторони провели аналіз відкритих питань, щодо яких на даний час немає єдиної позиції, і погодилися продовжити переговори у жовтні", – додали у "Нафтогазі".

Нагадаємо, раніше сьогодні в Брюсселі відбулися тристоронні переговори між Росією, ЄС і Україною щодо транзиту газу.

Як повідомляв УНН, міністр енергетики Росії Олександр Новак назвав тристоронні консультації між Україною, Єврокомісією та Росією конструктивними.

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