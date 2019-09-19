Оржель розповів, що впливатиме на тариф та умови використання ГТС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Тариф та умови використання ГТС будуть залежати від терміну укладання договорів. На цьому наголосив міністр енергетики та охорони довкілля України Олексій Оржель після тристоронніх газових переговорів, передає УНН.
"Тариф та умови використання ГТС будуть також залежати від терміну укладання договорів. ...терміни – це питання технічних консультацій між сторонами", - сказав Оржель.
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За словами міністра, сторони домовилися про те, що це буде рішення, яке має бути вигідним для усіх трьох сторін, щоб забезпечити стабільність поставок на європейський ринок.
Нагадаємо, раніше в НАК "Нафтогаз України" заявили, що під час чергового раунду тристоронніх переговорів між делегаціями України, Росії та Європейської Комісії про умови використання транзитних потужностей української ГТС після завершення чинного контракту представники ПАТ "Газпром" вперше припустили можливість працювати за європейськими правилами з 1 січня 2020 року.