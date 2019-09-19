Україна має продовжувати готуватися до припинення транзиту газу з 1 січня - Вітренко
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Тому потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня. Про це після закінчення тристоронніх переговорів заявив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Черговий раунд тристоронніх „розмов“, або, як їх сьогодні назвав пан Міллер, „консультацій“, завершилися. Як і очікувалося, до переговорів так і не дійшли — російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони, що відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу не може бути передумовою початку переговорів щодо нового контракту на транзит”, — написав він.
Вітренко водночас відмітив, що сторони готові продовжити консультації щодо впровадження в Україні європейських правил та їх застосування до нового транзитного контракту.
“Але час до завершення контракту спливає, а переговори так і не починаються. Тому, на жаль, нам потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня. Ну і не давати використовувати ці тристоронні „консультації“ як виправдання будівництва Північного Потоку 2”, — додав виконавчий директор групи Нафтогаз.
Раніше у Нафтогазі зазначили, що Газпром вперше припустив можливість працювати за правилами ЄС.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні в Брюсселі відбулися тристоронні переговори між Росією, ЄС і Україною щодо транзиту газу.