Україна має продовжувати готуватися до припинення транзиту газу з 1 січня - Вітренко

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони щодо виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Тому потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня. Про це після закінчення тристоронніх переговорів заявив виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.