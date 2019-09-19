Украина должна продолжать готовиться к прекращению транзита газа с 1 января - Витренко

"Очередной раунд трехсторонних "разговоров", или, как их сегодня назвал господин Миллер, "консультаций", завершился. Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли - российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит", - написал он.

Витренко одновременно отметил, что стороны готовы продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применения к новому транзитному контракту.

"Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января. Ну и не давать использовать эти трехсторонние "консультации" как оправдание строительства Северного Потока 2", - добавил исполнительный директор группы Нафтогаз.

Ранее в Нафтогазе отметили, что Газпром впервые допустил возможность работать по правилам ЕС.

Как сообщал УНН, ранее сегодня в Брюсселе состоялись трехсторонние переговоры между Россией, ЕС и Украиной о транзите газа.