Оржель рассказал, что будет влиять на тариф и условия использования ГТС

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57822 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111214 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103062 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110120 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119591 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148250 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148644 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140457 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 187774 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Оржель рассказал, что будет влиять на тариф и условия использования ГТС

Оржель рассказал, что будет влиять на тариф и условия использования ГТС

Киев  •  УНН

 • 10758 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Тариф и условия использования ГТС будут зависеть от срока заключения договоров. Об этом заявил министр энергетики и охраны окружающей среды Украины Алексей Оржель после трехсторонних газовых переговоров, передает УНН.

"Тариф и условия использования ГТС будут также зависеть от срока заключения договоров. ... сроки - это вопрос технических консультаций между сторонами", - сказал Оржель.

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По словам министра, стороны договорились о том, что это будет решение, которое должно быть выгодным для всех трех сторон, чтобы обеспечить стабильность поставок на европейский рынок.

Напомним, ранее в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что во время очередного раунда трехсторонних переговоров между делегациями Украины, России и Европейской Комиссии об условиях использования транзитных мощностей украинской ГТС после завершения действующего контракта представители ПАО "Газпром" впервые предположили возможность работать по европейским правилам с 1 января 2020 года.

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