Клименко закликає громадян повідомляти про факти хабарництва в сервісних центрах МВС
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ України закликав громадян інформувати про випадки корупції або вимоги хабарів у сервісних центрах через чат-бот або гарячу лінію.
Українці повинні інформувати про вимагання хабарів у сервісних центрах МВС.
Про це повідомляє Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
В рамках триваючої реформи Сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко закликає українців активно долучитися до удосконалення роботи цих центрів. Однією з ключових ініціатив є залучення громадян до боротьби з корупцією.
Якщо ви стали свідками корупційних проявів або ж від вас вимагають хабар за послуги, повідомляйте про це на чат-бот та гарячу лінію. Оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції реагуватимуть невідкладно
Українцям потрібно буде здати бойову зброю після закінчення війни - Клименко27.02.24, 17:22 • 92911 переглядiв