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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Клименко призывает граждан сообщать о фактах взяточничества в сервисных центрах МВД

Клименко призывает граждан сообщать о фактах взяточничества в сервисных центрах МВД

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 01:00  •  400 просмотра

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Министр внутренних дел Украины призвал граждан информировать о случаях коррупции или требования взяток в сервисных центрах через чат-бот или горячую линию.

Украинцы должны информировать о требованиях взяток в сервисных центрах МВД. Об этом сообщает Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

В рамках продолжающейся реформы Сервисных центров Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко призывает украинцев активно приобщиться к совершенствованию работы этих центров. Одной из ключевых инициатив является привлечение граждан к борьбе с коррупцией.

Если вы стали свидетелями коррупционных проявлений или же от вас требуют взятку за услуги, сообщайте об этом на чат-бот и горячую линию. Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции будут реагировать безотлагательно 

 - Игорь Клименко.

Украинцам нужно будет сдать боевое оружие после окончания войны - Клименко27 февраля 2024, 15:22 • 91070 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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