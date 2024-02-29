Клименко призывает граждан сообщать о фактах взяточничества в сервисных центрах МВД

Акционеры Apple не хотят рассказывать общественности об экспериментах компании с AI

Генеральный директор Apple Тим Кук пообещал раскрыть планы компании по использованию генеративного искусственного интеллекта позже в 2024 году после того, как акционеры отклонили предложение, требовавшее большего раскрытия информации об использовании искусственного интеллекта в Apple и его принципах.