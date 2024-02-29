Клименко призывает граждан сообщать о фактах взяточничества в сервисных центрах МВД
Киев • УНН
Министр внутренних дел Украины призвал граждан информировать о случаях коррупции или требования взяток в сервисных центрах через чат-бот или горячую линию.
Украинцы должны информировать о требованиях взяток в сервисных центрах МВД. Об этом сообщает Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
Детали
В рамках продолжающейся реформы Сервисных центров Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко призывает украинцев активно приобщиться к совершенствованию работы этих центров. Одной из ключевых инициатив является привлечение граждан к борьбе с коррупцией.
Если вы стали свидетелями коррупционных проявлений или же от вас требуют взятку за услуги, сообщайте об этом на чат-бот и горячую линию. Оперативники внутренней безопасности Национальной полиции будут реагировать безотлагательно
Украинцам нужно будет сдать боевое оружие после окончания войны - Клименко27 февраля 2024, 15:22 • 91070 просмотров
Клименко призывает граждан сообщать о фактах взяточничества в сервисных центрах МВД
Министр внутренних дел Украины призвал граждан информировать о случаях коррупции или требования взяток в сервисных центрах через чат-бот или горячую линию.
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