Клименко: складати адмінпротоколи щодо порушення карантину можуть не тільки правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Складати адміністративні матеріали за порушення правил щодо карантину людей можуть уповноважені на це особи органів охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічних станцій, виконкомів рад усіх рівнів. Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко під час відеоселекторної наради за участю заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка із керівництвом регіональних підрозділів поліції 3 квітня, передає УНН.
Зазначається, що присутні обговорили основні положення постанови Кабінету Міністрів України щодо посилення карантинних заходів.
“При цьому встановлено перелік осіб, які потребують самоізоляції. Це — особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, хворі особи або з підозрою на інфікування, які не потребують госпіталізації, люди, які досягли 60-річного віку. Самоізольованим особам (крім хворих на коронавірус) у разі відсутності піклувальника дозволяється відвідування найближчих місць торгівлі та вигул домашніх тварин. Варто відзначити, що строк самоізоляції визначає лікар, а контроль за виконанням умов самоізоляції забезпечують працівники Національної поліції, військовослужбовці Нацгвардії та представники інших уповноважених органів”, — зауважив Голова Національної поліції України Ігор Клименко.
Зазначається, що Нацполіція здійснюватиме супровід транспортних засобів під час транспортування організованих груп людей до обсерваторів. У разі призначення відповідного зобов’язання до мобільного додатку Єдиного державного веб-порталу електронних послуг вносяться дані про особу, місце її самоізоляції та контакт.
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“На будь-які порушення законодавства ми будемо реагувати у межах компетенції. Я наголошую на необхідності повного контролю за дотриманням вимог цієї постанови. Це дуже важливе питання! Якщо роз’яснювальна робота, яку ми протягом тривалого часу проводимо, не приносить результатів, складайте на правопорушників адмінматеріали та направляйте до суду” — наголосив очільник Нацполіції.
При цьому Клименко підкреслив, що складати адміністративні матеріали за порушення правил щодо карантину людей, окрім поліцейських, мають право ще уповноважені на це особи органів охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічних станцій, виконкомів рад усіх рівнів.
На тлі посилення карантинних заходів, поліцейські разом із військовослужбовцями Нацгвардії відпрацьовуватимуть паркові та рекреаційні зони. “Окрім того, разом із місцевою владою забезпечуватимуть контроль за дотриманням вимог, прописаних у Постанові головного державного санітарного лікаря, у випадку прийняття органами місцевого самоврядування рішення щодо відновлення роботи ринків”, — додається у повідомленні.
“Ми продовжуємо в посиленому режимі нести службу, у тому числі щодо перевірок дотримання карантинних обмежень. І ми не втомлюємося повторювати: здоров’я всіх залежить від дисциплінованості і правосвідомості кожного! Тому просимо не нехтувати рекомендаціями лікарів та дотримуватися всіх карантинних обмежень”, — підсумував Голова Нацполіції України.
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