Клименко: складати адмінпротоколи щодо порушення карантину можуть не тільки правоохоронці

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Складати адміністративні матеріали за порушення правил щодо карантину людей можуть уповноважені на це особи органів охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічних станцій, виконкомів рад усіх рівнів. Про це повідомив Голова Національної поліції України Ігор Клименко під час відеоселекторної наради за участю заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка із керівництвом регіональних підрозділів поліції 3 квітня, передає УНН.