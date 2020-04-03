Кількість інфікованих коронавірусом в Україні перевалило за 1 тис., 27 - померли
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В Україні зафіксовано 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Про це йдеться у повідомленні МОЗ, передає УНН.
“В Україні зафіксовано 1072 випадки коронавірусної хвороби COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
За даними ЦГЗ, станом на 22:00 3 квітня в Україні 1072 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки COVID-19 . Усього в Україні зафіксовано 27 летальних випадків від COVID-19.
"Загалом 22 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, у столиці за минулу добу на COVID-19 захворіли 28 людей, двоє померли.